Amenaza de bomba: un vuelo de Tel Aviv a Viena aterriza de emergencia en Bulgaria

Un Airbus A320 de Austrian Airlines en aproximación al aeropuerto de Düsseldorf el 10 de abril de 2025 en Düsseldorf, Alemania.

Un avión de la compañía Austrian Airlines que cubría la ruta entre Tel Aviv (Israel) y Viena (Austria) se ha visto obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Sofía, la capital de Bulgaria, tras recibir una amenaza de bomba durante el trayecto. El vuelo OS82, operado por un Airbus A320 con 51 pasajeros y seis miembros de la tripulación a bordo, había despegado del aeropuerto de Ben Gurion en torno a las 19:04 horas (hora local).

Cuando se encontraba cerca de la frontera entre Rumanía y Bulgaria, la tripulación fue alertada de la presencia de un objeto sospechoso y declaró la emergencia internacional mediante el código de transpondedor Squawk 7700, según ha informado The Jerusalem Post.

El Ministerio de Defensa búlgaro ha asegurado en un comunicado recogido por la agencia búlgara de noticias BTA que, tras el aviso, registrado a las 21:17 horas (hora local) en el espacio aéreo búlgaro, la Fuerza Aérea de Bulgaria activó cazas MiG-29 en el marco de la misión de protección Air Policing. Esta maniobra se llevó a cabo en coordinación con el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN, situado en la base de Torrejón de Ardoz, en España.

Los aviones militares escoltaron a la aeronave comercial hasta su aterrizaje seguro en el aeropuerto Vasil Levski de Sofía, donde los equipos de emergencia y desactivación de explosivos esperaban en una zona aislada.

Según ha informado el medio israelí Ynet, la amenaza fue realizada mediante una llamada telefónica a las autoridades en Viena por un ciudadano austriaco que no se encontraba a bordo del avión. Las primeras investigaciones apuntan a que se trata de una falsa alarma. Todos los pasajeros, entre los que figuraba una delegación de jóvenes que tenía previsto pronunciar discursos en Naciones Unidas, fueron evacuados de forma segura mientras las fuerzas de seguridad iniciaban las inspecciones a bordo.

El grupo Lufthansa, matriz de la aerolínea, ha confirmado a través de un comunicado recogido por el citado medio el desvío de la aeronave y ha asegurado que los pasajeros serán reubicados en vuelos alternativos lo antes posible.

Por su parte, la Fuerza Aérea de Israel ha aclarado que no ha tenido ninguna implicación ni ha necesitado intervenir en el operativo, dado que el incidente se ha producido fuera de su espacio aéreo y de sus inmediaciones.

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Este suceso ocurre después de que el pasado 30 de septiembre un avión de la compañía Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv sufriese un intento de atentado terrorista suicida en pleno vuelo perpetrado por su propio copiloto, el cual atacó por sorpresa al comandante de la aeronave con el hacha de emergencia de la cabina.