Edumar Delgado, residente en Ourense: “Los hospitales estaban colapsados, solo daban prioridad a casos muy graves”

El venezolano Edumar Delgado, residente en Ourense desde 2025, relata con angustia el drama de su familia durante el terremoto en Caracas, que causó severos daños en la capital. “Todo ocurrió pasadas las cinco de la tarde; apenas tuvieron tiempo de reaccionar tras una alerta en los teléfonos móviles”, explica.

Su madre, ubicada en la urbanización Los Dos Caminos, fue tomada por sorpresa por el violento temblor. “El movimiento afectó gravemente a viviendas y edificios, tengo evidencias fotográficas de los destrozos”, señala Delgado.

Por otro lado, su hija vivió momentos de auténtico terror al evacuar sola su apartamento en la parroquia San Martín. “En medio del desespero colectivo en las escaleras, se cayó y fue atropellada por la multitud. Ha sufrido una fractura en la pierna”, lamentaba. Fue auxiliada por vecinos cerca de la Maternidad Concepción Palacios mientras continuaban las réplicas, pero entonces comenzó el calvario médico. “Su pareja la trasladó a varios centros de salud, pero los hospitales públicos estaban colapsados. Solo le hicieron una evaluación preliminar; daban prioridad a los casos más graves y les sugirieron acudir a clínicas privadas”.

Delgado concluye destacando un problema de fondo en el país: “La población venezolana carece de una cultura de preparación ante terremotos por su baja frecuencia”. A su juicio, “esta falta de experiencia y protocolos incrementó el nerviosismo y el caos durante las evacuaciones”. Su testimonio refleja a la perfección la incertidumbre y la fuerte presión que enfrentaron en las últimas horas las familias y los servicios de emergencia.