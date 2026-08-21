Los ataques masivos con drones y misiles en Ucrania eleva a máximos las víctimas civiles

Un rescatista apaga el incendio de un vehículo destruido por un ataque aéreo ruso en Zaporiyia, Ucrania, en una imagen de archivo.

La guerra de Ucrania vive una nueva escalada de ataques con drones y misiles de largo alcance, que está elevando el número de víctimas civiles. La intensificación se produce mientras el frente permanece estancado y las negociaciones para alcanzar un alto el fuego siguen sin avances.

Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, julio fue el mes con más víctimas civiles en Ucrania desde mayo de 2022. Al menos 437 personas murieron y 2.610 resultaron heridas, un 30% más que en junio y un 70% por encima de julio de 2025. En los siete primeros meses de 2026 han fallecido al menos 1.839 civiles.

Kiev se ha convertido en uno de los principales objetivos de los bombardeos rusos. El ataque del jueves dejó al menos 16 muertos y decenas de heridos, además de daños en viviendas, una escuela y un hospital infantil. Cerca de 90.000 hogares llegaron a quedarse sin electricidad.

Ucrania también golpea en territorio ruso

Kiev ha intensificado sus ataques con drones contra refinerías, fábricas, vías ferroviarias y centros logísticos dentro de Rusia. También ha aumentado las operaciones contra Crimea y los puertos rusos del mar Negro.

Rusia ha respondido ampliando sus propios ataques sobre ciudades e infraestructuras ucranianas. La situación se ve agravada por la escasez de misiles interceptores de los sistemas de defensa aérea de Ucrania, especialmente los Patriot.

Los ataques también han dejado víctimas civiles en territorio ruso. Las autoridades de Moscú contabilizaron 79 muertos y 601 heridos durante julio, aunque estas cifras no pueden ser verificadas de forma independiente.

El límite del derecho internacional

El derecho internacional humanitario protege a los civiles y los bienes civiles, aunque determinadas infraestructuras pueden convertirse en objetivos militares si contribuyen de forma efectiva a la acción bélica.

Los expertos recuerdan que incluso en esos casos deben respetarse los principios de distinción, proporcionalidad y ventaja militar, y que una infraestructura de doble uso no puede convertirse en una justificación para atacar indiscriminadamente a la población.

La escalada aérea deja así un escenario cada vez más peligroso para los civiles, mientras Rusia y Ucrania intercambian ataques a cientos de kilómetros del frente y el conflicto continúa sin una salida diplomática clara.