Bolsonaro y Lula se disputarán la Presidencia de Brasil el 25 de octubre

El presidente de Brasil y candidato Lula da Silva (izquierda) y Flavio Bolsonario, hijo de Jair Bolsonaro

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentarán el próximo 25 de octubre en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, después de imponerse en una primera ronda marcada por la estrecha diferencia entre ambos.

El candidato del Partido Liberal (PL) reivindicó el resultado como una demanda de "cambio" y proclamó el "fin de la era del PT". Bolsonaro prometió un Gobierno con menos ministerios y aseguró que impulsará el fin de la reelección presidencial.

También cargó contra Lula, al que acusó de estar únicamente preocupado por conservar el poder y de haber utilizado recursos públicos para intentar ganar las elecciones.

Lula reivindica su experiencia

Lula, que obtuvo el 45,15%, reconoció que esperaba ganar en la primera vuelta, aunque aseguró que afronta con confianza el segundo turno. "Soy muy bueno en las eliminatorias, en el cara a cara", afirmó.

El presidente centró sus ataques en el entorno de Bolsonaro, al que vinculó con supuestos casos de corrupción y crimen organizado, y defendió su gestión económica y sus políticas sociales.

Entre sus propuestas para la nueva etapa figuran más inversión en universidades e institutos, ayudas para estudiantes y un plan de reindustrialización de 725.000 millones de reales.

La participación en la primera vuelta fue del 78,92%, con más de 33 millones de electores que no acudieron a votar. Ese voto abstencionista será ahora uno de los principales objetivos de ambos candidatos durante las tres semanas que quedan hasta la segunda vuelta.