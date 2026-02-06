Bruselas centra sus sanciones en la flota fantasma de Rusia

La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, presentó la propuesta del Ejecutivo comunitario para una nueva ronda de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, con el foco esta vez en su “flota fantasma” para exportar petróleo, en su sistema bancario y sus exportaciones. La nueva ronda de sanciones, la vigésima, se presentó mientras tienen lugar las conversaciones de paz a tres en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Ahora los Veintisiete deberán dar su visto bueno a estas medidas, que la Comisión tiene intención de aplicar de cara al cuarto aniversario de la invasión rusa del territorio ucraniano.

Este nuevo paquete de sanciones, el vigésimo, incluye la prohibición total de los servicios marítimos para el petróleo ruso con la intención de reducir los ingresos energéticos de Rusia, dificultando que Moscú pueda vender su crudo a la Unión Europea a través de buques con bandera de terceros países.

Reunión del G7

Esta medida se incluyó en coordinación con otros socios afines de la UE tras abordarlo en una reunión del G7, ya que “el transporte marítimo es un negocio global”, según explicó la propia Comisión Europea en un comunicado. El Ejecutivo comunitario también propuso incluir 43 buques más en su “lista negra”, alcanzando un total de 640 embarcaciones de la “flota fantasma” rusa que utiliza Moscú para sortear las restricciones europeas a la exportación de energía rusa. Asimismo, propuso dificultar la adquisición de petroleros por parte de Rusia y prohibiciones generalizadas al mantenimiento de sus buques metaneros y rompehielos.

Por otra parte, Bruselas sugirió medidas para “restringir aún más el sistema bancario ruso” y su capacidad para “crear canales de pago alternativos” para financiar su actividad económica, como sanciones a otros 20 bancos regiones rusos, así como contra empresas y plataformas que comercializan y permiten el uso de criptomonedas, habitual vía de elusión de las medidas restrictivas. “Este es el punto débil de Rusia, y estamos presionando con fuerza para solucionarlo”, sostuvo la Comisión en declaraciones a la prensa.