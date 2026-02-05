Un intercambio de 300 prisioneros entre Rusia y Ucrania, único acuerdo tras dos jornadas de diálogo

La segunda jornada de la ronda de negociaciones iniciada ayer en Abu Dhabi entre Rusia y Ucrania, con la participación de Estados Unidos, se ha saldado con el único acuerdo de llevar a cabo un nuevo intercambio de prisioneros. Esta vez, desde Kiev se han enviado 157; la misma cantidad de capturados que ha liberado Moscú.

Pese a que no se materializó ningún acuerdo sustancial en la senda de poner fin a la guerra, el enviado especial de Trump para las misiones de paz, Steve Witkoff, ha asegurado que las conversaciones han sido "detalladas y productivas", al tiempo que se ha mostrado optimista sobre el diálogo abierto en la medida en que no se producían intercambios de presos entre los dos países desde hace "cinco meses".

"Si bien aún queda mucho trabajo por hacer, pasos como este demuestran que la colaboración diplomática sostenida está dando resultados tangibles e impulsando los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania", ha recalcado el norteamericano, quien ha asegurado que "las conversaciones continuarán" y que "se prevén avances adicionales en las próximas semanas".

Con esa idea han concordado también los rusos y los ucranianos. Desde el Kremlin, el asesor presidencial Kirill Dimitriev ha destacado "avances positivos", mientras fuentes citadas por la agencia oficial rusa apuntan que el ambiente de negociación en esta ocasión ha sido "más profesional" que en las citas anteriores; y, del lado de Ucrania, el presidente Zelenski ha celebrado que se ha podido "hablar de todo", si bien ha urgido a que haya "resultados rápidos".

Márgenes de la negociación

Pese a que las partes siguen avanzando en las negociaciones, la cuestión territorial sigue siendo el principal escollo. Rusia no renuncia a los territorios del Donbás, la región oriental del país europeo, en los que el ejército soviético habría ido avanzando hasta ocupar una parte de la zona; y desde Kiev llegaron a condicionar su cesión a una consulta ciudadana que no recibió el visto bueno de las autoridades de Moscú.

Con todo, a pocos días de cumplirse cuatro años desde que Putin diera la orden de entrar en Ucrania, Zelenski abrió la posibilidad de fijar la frontera en el lugar en el que se hallan actualmente las tropas, esto es, a consolidar los avances bélicos. Eso sí, tras un cara a cara entre los líderes de los dos países.