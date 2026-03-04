Bruselas se solidariza con España tras amenazas de Trump y actuará "si es necesario"

La Comisión Europea ha expresado este martes su plena solidaridad con España y reafirmado su disposición a “actuar si es necesario” para proteger los intereses de la Unión Europea, después de que la víspera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara de nuevo con romper relaciones comerciales con España, esta vez en represalia por no permitir el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para atacar Irán.

“Nos solidarizamos plenamente con todos los Estados miembro y todos sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos dispuestos a actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE”, ha indicado en una declaración remitida a los medios el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, en relación al aviso de la Casa Blanca.

“La Comisión garantizará la plena protección de los intereses de la Unión Europea”, ha añadido, para después incidir en que el Ejecutivo comunitario seguirá “abogando por unas relaciones comerciales transatlánticas estables, predecibles y mutuamente beneficiosas” por el bien de todos.

Bruselas reaccionó ya en un primer momento el martes, inmediatamente después de las palabras de Trump, con una llamada a Washington a cumplir con los compromisos asumidos en el marco del acuerdo que el pasado verano sellaron el presidente de Estados Unidos y la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

La tregua alcanzada en Escocia el pasado julio se entendió como el fin de la crisis arancelaria, con un pacto que fijó un techo del 15% a los gravámenes americanos sobre las compras a la Unión Europea, a cambio de que los europeos renunciaran a tomar medidas de represalia.

“El comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos está profundamente integrado y es mutuamente beneficioso”, ha razonado ahora el portavoz comunitario, para después advertir de que “salvaguardar esta relación, en especial en un momento de disrupción global, es más importante que nunca” y va claramente en interés de las dos partes.

En este contexto, Gill se ha referido a la Declaración Conjunta consensuada en julio por Trump y Von der Leyen como un “importante acuerdo comercial”, al tiempo que ha subrayado que la Comisión Europea “espera que Estados Unidos cumpla plenamente los compromisos asumidos” en el documento.

Trump amenaza con cortar toda relación

“España está siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España”, dijo Trump el martes, en declaraciones desde el Despacho Oval y ante el canciller alemán, Friedrich Merz, quien más tarde no reaccionó a la amenaza contra España, pero sí apuntó que los aliados tratan de “convencer” a España de que llegue al 3% o 3,5% del PIB en gasto militar acordado en el seno de la OTAN.

El presidente norteamericano tachó de “poco amistosa” la postura de España de no permitir usar las bases en suelo nacional para lanzar la ofensiva contra Irán. “No tiene un gran liderazgo, es el único aliado de la OTAN que no acordó llegar al 5% y de hecho no pagan ni siquiera el 2%”, afeó.

“Vamos a cortar todo el comercio”, insistió, para asegurar después que su Administración “no quiere tener nada con España” e insistir en que Washington “tiene el derecho de cesar mañana, u hoy, todo lo que tiene que ver con España”.