Bulgaria sufre otro ataque y reclama apoyo a la OTAN

El primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, anunció el rescate de los 15 tripulantes de un buque comercial atacado con drones en el mar Negro, en las inmediaciones de las aguas territoriales búlgaras, e informó del hundimiento de un segundo barco en un ataque similar en la misma zona. Ante esta escalada, el Gobierno búlgaro convocó a la embajadora de Rusia en Sofía, Eleonora Mitrofánova, y solicitó asistencia a la OTAN y a la Unión Europea.

El primer incidente se registró de madrugada, cuando el Centro de Salvamento Marítimo de Varna recibió a las 01,30 horas (hora local) una señal de socorro de un buque situado a 18 millas (cerca de 29 kilómetros) al este de la localidad búlgara de Byala. Según el relato de la tripulación, el barco recibió el impacto de tres drones aéreos en la cubierta y el casco.

Una patrulla de la Policía Fronteriza búlgara, desplegada de emergencia, rescató a toda la tripulación, compuesta por siete ucranianos y ocho azeríes. El buque afectado es el Chelsea 3, de propiedad ucraniana, registrado en Odesa y que navegaba bajo bandera maltesa. Los marineros fueron trasladados al puerto de Varna, donde cinco de ellos recibían atención médica por heridas leves.

Durante una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad del Consejo de Ministros, las autoridades búlgaras recibieron información sobre el impacto contra un segundo buque, situado a 17 millas (unos 27 kilómetros) al este de Krapets. Según los reportes del Gobierno, este barco se hundió y, hasta el momento, solo se pudo rescatar a un miembro de la tripulación.

“Este último ataque contra buques comerciales en las inmediaciones de las aguas territoriales búlgaras es absolutamente inaceptable”, denunció Radev a través de sus redes sociales. Reconoció que las autoridades carecen de “pruebas sólidas y claras” para acusar formalmente a una parte concreta, pero matizó que “la lógica sugiere que el resultado beneficia a la Federación Rusa”. Sofía notificó de urgencia los ataques a sus representantes permanentes ante la UE y la OTAN. El primer ministro aseguró tener programada una conversación con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte. El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, responsabilizó directamente a Rusia del ataque y resaltó que “demuestra de nuevo el desprecio deliberado de Rusia por las vidas civiles y la seguridad marítima en el mar Negro”.

Rutte aseguró que la OTAN seguirá “vigilando de cerca” la situación de seguridad en el mar Negro y adaptará sus medidas de disuasión y defensa “según sea necesario”, tras los ataques con drones de la madrugada del martes contra varios buques comerciales. “Ya hemos reforzado nuestra presencia en el flanco oriental y seguiremos vigilando”, afirmó.