Junto con “Guerra y paz”, “Anna Karenina” es la novela más conocida de León Tolstoi, aunque, a diferencia de la escala épica y militar de la primera, en la segunda, el autor ruso se enfocó en los conflictos domésticos, el deseo, la hipocresía social, la infidelidad y la búsqueda de la redención espiritual. Pero ambas están consideradas no solo la cumbre de su carrera literaria, sino también dos de las mayores obras maestras de la literatura universal.

“Anna Karenina” es una tragedia romántica y social, publicada en 1877. La historia narra el romance destructivo entre la protagonista, una aristócrata casada, y el conde Vronsky, ambientado en la alta sociedad rusa del siglo XIX. A la par de esta trágica relación, la novela desarrolla la historia de amor feliz y rural entre Konstantin Levin y Kitty Shcherbatskaya, contraste perfecto que da vida al famoso comienzo del libro.

De hecho, es célebre su frase inicial, que viene a decir algo así como “todas las familias felices se parecen; las infelices, lo son cada una a su manera”. Tan impactante sentencia ha dado lugar al conocido como “principio Anna Karenina”, según el cual, para que un sistema o proyecto tenga éxito, se deben cumplir simultáneamente todos los factores críticos necesarios; en cambio, el fracaso puede ocurrir por una sola deficiencia.

Hay múltiples aplicaciones de este principio. Por ejemplo, en análisis de datos: todos los datos perfectos se parecen (en tanto cumplen las reglas); los datos imperfectos son aberrantes, cada uno a su manera (puesto que fallan por motivos totalmente distintos). En materia de negocios y emprendimiento, se puede tener el mejor producto del mundo y millones en inversión que, si el marketing falla o el equipo se divide, la empresa podrá quebrar.

También este principio del que venimos hablando es aplicable a la política. Se entiende así por qué las democracias estables comparten estructuras muy similares, mientras que las crisis de gobernabilidad son profundamente diversas. Y cómo, para gobernar con éxito, se deben consolidar simultáneamente múltiples factores críticos, mientras que el colapso de un gobierno puede derivar de una sola deficiencia.

Igualmente, para que un candidato gane una elección, su campaña debe rozar la perfección en todos los pilares básicos

Igualmente, para que un candidato gane una elección, su campaña debe rozar la perfección en todos los pilares básicos. Si falla en cambio uno solo, la candidatura se desmorona. Un candidato puede tener carisma, millones en presupuesto y un partido unido; pero, si carece de propuestas brillantes o comete un error grave en un debate, la campaña fracasa. El éxito exige cumplir toda la lista; el fracaso solo necesita una grieta.

A pesar de retratar los horrores de las guerras napoleónicas, “Guerra y paz” es un canto a la vida, la resiliencia y la fuerza del espíritu humano. Los personajes principales sufren, se equivocan y maduran, pero la gran mayoría encuentra la redención. Los supervivientes sanan sus heridas, tienen hijos y acaban encontrando la paz interior. El final es un epílogo feliz y doméstico donde la vida triunfa sobre la muerte y la destrucción de la guerra.

Quizás haya quien piense que, en lugar de “Anna Karenina”, el cuadro político español se parece más a “Guerra y paz”. La diferencia no es baladí, porque la segunda es una obra vitalista, con un final optimista y esperanzador; la primera es una espiral descendente de asfixia social, culpa, paranoia y autodestrucción. El lector juzgará. Lo único cierto es que todos los éxitos políticos se parecen; los fracasos, lo son cada uno a su manera.