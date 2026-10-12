Zelenski acusa a Rusia de violar el alto el fuego energético

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha acusado a Rusia de llevar a cabo varios ataques contra su país, incluido uno contra una instalación gasística, «violando» el alto el fuego energético de aplicación inmediata anunciado este domingo por su homólogo estadounidense, Donald Trump, y sobre el que las autoridades rusas todavía no se han pronunciado.

«Anoche, las refinerías de petróleo rusas no estaban en llamas. Pero a medianoche, un shahed ruso propulsado por motor a reacción atacó una instalación de producción de gas en Ucrania. También se produjo un ataque ruso contra una gasolinera normal, en el que participaron varios drones», ha relatado en sus redes sociales sobre unos ataques que se han prolongado durante la mañana de este lunes.

Zelenski ha denunciado así que «se han producido violaciones rusas» de la tregua anunciada el domingo por Trump, quien además ha reclamado la sustitución del mandatario ucraniano por uno nuevo y ha criticado la ausencia de elecciones en Ucrania.

El dirigente ucraniano ha vuelto a condicionar el cumplimiento de la tregua a que el país vecino esté dispuesto a hacer lo mismo y ha lamentado que «esta es la respuesta de (Vladimir) Putin a Trump: ataques rusos». No obstante, ha asegurado que se mantiene «a la espera» de la conversación entre Moscú y Washington.

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"Está claro que Putin no lee Truth Social y que sus drones shahed siguen unas instrucciones diferentes. Pero en Ucrania apoyamos de inmediato la idea de un alto el fuego energético, tal y como hicimos en más de una ocasión durante meses (...) El equipo estadounidense sabe muy bien lo que esto significa para nosotros", ha recalcado.

Zelenski ha recordado que Ucrania no cuenta con grandes reservas de petróleo y que la única refinería del país «quedó gravemente dañada por los ataques rusos». Pese a ello, ha insistido en que los bombardeos ucranianos contra instalaciones energéticas rusas «son dolorosos».

Rusia rechaza la tregua

Rusia ha rechazado la propuesta del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de establecer una tregua de 60 días que permita convocar elecciones y tampoco ha confirmado el alto el fuego sobre infraestructuras energéticas anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"En el Kremlin, tanto el presidente Putin como funcionarios de otros niveles han declarado repetidamente que no queremos un alto el fuego. Queremos una paz duradera y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para alcanzarla", ha asegurado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ante los periodistas.

La postura rusa contrasta con la presión que Moscú ha ejercido sobre Ucrania para que celebre elecciones, al tiempo que cuestiona la legitimidad de Zelenski como presidente. Sin embargo, la legislación ucraniana prohíbe celebrar comicios mientras el país permanezca en estado de guerra.