España recorta sus compras de petróleo a EEUU un 18% en plena crisis con Trump

Apenas un día después de su vuelta a la Casa Blanca, Donald Trump ya ponía el foco en España debido a su escaso nivel de gasto militar. Era el 21 de enero de 2025, y desde entonces las desavenencias entre Washington y Madrid a cuenta de la baja inversión en defensa del país europeo fueron reiteradas.

Sin embargo, la negativa de Pedro Sánchez a permitir que las bases norteamericanas en suelo español fuesen utilizadas para atacar a Irán parece que ha colmado el vaso de la paciencia de Estados Unidos, que amaga ya con romper relaciones comerciales con nuestro país; una advertencia que coincide en el tiempo con un dato que refleja un giro silencioso en el tablero energético.

Y es que, de acuerdo a los datos oficiales, las importaciones españoles de petróleo procedente de Estados Unidos han caído un 18,2% tomando como referencia el mes de enero de este año sobre el anterior, desde el inicio del pulso entre ambas naciones. En ese mismo intervalo de tiempo, la compra de crudo a Nigeria ha aumentado un 153,6% y el país africano se convierte ya en el principal suministrador de España, con una cuota del 16% con la que desbanca al país norteamericano, que ve caer la dependencia energética española hasta el 12,1%.

Asimismo, Canadá experimenta una subida anual que roza el 80% y sitúa al país norteamericano al borde de alcanzar el 9% del pastel de las importaciones de crudo a España; cerca, por tanto, del peso de Libia (9,4%), con un 76,7% más de venta de petróleo en ese período.

En una tarta conformada por 18 países, también México copa una buena parte —un 9,6%—, aunque las importaciones de su crudo bajaron más de un tercio en el último año; e Irak, que debuta en el mercado español, se ha hecho con un 8,4% del total de compras.