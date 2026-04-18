Un casco azul francés muerto y tres heridos en un ataque en el Líbano

Un casco azul despleago en el Líbano durante el conflicto.

Un casco azul francés murió y otros tres resultaron heridos tras un ataque mientras realizaban labores de limpieza de explosivos en el Líbano.

"Esta mañana una patrulla de la FINUL que estaba realizando limpieza de explosivos en una carretera en la población de Ganduriyé para reanudar el tránsito con posiciones aisladas de la FINUL fue atacada por actores no estatales con armas cortas", informó la misión internacional en un comunicado.

Los cascos azules heridos fueron trasladados a instalaciones médicas para recibir tratamiento, según la FINUL, que traslada sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del "valiente" militar fallecido en "acto de servicio por la paz".

La FINUL condenó este "ataque deliberado" contra los cascos azules que realizaban su labor conforme al mandato internacional y ha anunciado la apertura de una investigación, aunque "las evaluaciones iniciales apuntan a actores no estatales, supuestamente Hezbolá".

Francia apunta a Hezbolá

El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó la muerte del soldado francés que pertenecía al 17º Regimiento de Ingenieros Paracaidistas de Montauban.

"Todo apunta a que Hezbolá es responsable de este ataque", indicó Macron, por lo que "exige" a las autoridades libanesas que "detengan de inmediato a los responsables y asuman la responsabilidad junto con la FINUL".

Más tarde, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, condenó el "ataque" contra tropas francesas de la FINUL. "He dado instrucciones estrictas para que se lleve a cabo una investigación inmediata que esclarezca las circunstancias de este ataque y lleve a los responsables ante la justicia".

A la espera de que Hezbolá se pronuncie sobre el incidente, uno de los aliados históricos del partido-milicia chií como es el presidente del Parlamento libanés, Nahib Berri, condenó el ataque sin paliativos.

En un comunicado publicado por su oficina, Berri, presidente del Movimiento Amal, aliado de Hezbolá, "ha condenado el ataque y extendido sus más sentidas condolencias a la familia del soldado fallecido y a las familias de sus compañeros, deseando una pronta recuperación a los heridos".