Cazado a velocidad récord: un Audi RS3 alcanza 287 km/h y se enfrenta a graves sanciones

Imagen de archivo de la A40 en Francia, donde un radar interceptó a un Audi RS3 circulando a 287 km/h.

Un conductor ha sido interceptado en Francia tras ser detectado circulando a 287 km/h en la autopista A40 donde el límite era de 130 km/h. Tras aplicar el margen de error del radar, la velocidad oficial quedó fijada en 272 km/h.

El hecho ocurrió durante la noche del 23 al 24 de mayo en la autopista A40, en dirección a Chamonix. La Gendarmería francesa identificó al conductor en menos de 24 horas, que acabó reconociendo los hechos ante las autoridades.

Como medidas inmediatas, se le retiró el permiso de conducir y el Audi RS3 quedó inmovilizado mientras avanza el proceso judicial.

El caso puede convertirse en uno de los excesos de velocidad más altos registrados oficialmente en el país mediante radar. La legislación francesa, endurecida a finales de 2025, considera delito penal superar en más de 50 km/h el límite permitido desde la primera infracción.

El conductor se enfrenta ahora a hasta tres meses de prisión, multas de hasta 3.750 euros y la posible confiscación definitiva del vehículo, además de antecedentes penales.