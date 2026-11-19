La Comisión Europea sufre un ciberataque que podría haber comprometido datos personales de sus empleados, según ha informado el medio Politico.

La Comisión Europea ha sufrido un ciberataque que podría haber comprometido datos personales de sus empleados, según ha informado el medio Politico. La institución considera que ha conseguido contener la mayor parte de la intrusión, aunque todavía investiga el alcance de los daños y si los atacantes lograron acceder a información privada.

El incidente afectó a varios sistemas internos utilizados por el personal para gestionar nóminas, horarios laborales, permisos y reembolsos de gastos médicos. Algunas de estas plataformas sufrieron interrupciones durante más de diez días y tuvieron que ser desconectadas temporalmente como medida de precaución.

El portavoz de la Comisión Europea, Thomas Regnier, confirmó que la institución había detectado una campaña de ciberataques y había adoptado medidas para contenerla. «Se atacaron sistemas individuales y, de acuerdo con nuestra práctica habitual, hemos informado a las personas afectadas», explicó.

Por el momento, Bruselas no ha precisado cuántos empleados podrían haberse visto afectados ni qué volumen de información habría quedado expuesto. La investigación continúa para determinar si los atacantes consiguieron acceder a los datos almacenados en las plataformas.

Una herramienta de inteligencia artificial en el origen del ataque

El organismo europeo de ciberseguridad CERT-EU detectó a comienzos de noviembre que los piratas informáticos habían utilizado ARTEX, una herramienta de inteligencia artificial de acceso público, para identificar vulnerabilidades en sistemas informáticos.

Según las informaciones publicadas, algunos actores habrían aprovechado esta tecnología para localizar puntos débiles en las infraestructuras digitales de la Comisión. Sin embargo, todavía no se han detallado las técnicas concretas empleadas ni el alcance de la información a la que pudieron acceder.

Otros ataques recientes contra instituciones europeas

El nuevo incidente se suma a otros episodios de ciberseguridad que han afectado a organismos comunitarios durante este año. En marzo, un ataque contra una cuenta de Amazon Web Services vinculada al portal Europa.eu permitió sustraer alrededor de 92 gigabytes de información.

Entre los datos comprometidos entonces figuraban nombres, direcciones de correo electrónico y contenido de mensajes. También se advirtió de una posible exposición de información perteneciente a otras instituciones y organismos de la Unión Europea.

La comisaria europea de Tecnología, Henna Virkkunen, informó del nuevo incidente al resto de comisarios. La Comisión mantiene sus investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles consecuencias para la seguridad de los datos de su personal.