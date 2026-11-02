Un ciberataque sabotea los congeladores de decenas de supermercados en Bélgica, Luxemburgo y Suecia

La imagen ilustrativa muestra la caja de autopago del primero de los siete nuevos supermercados Delhaize que se inaugurarán a principios de este año en Neerpede, Bruselas.

Un nuevo ataque informático registrado durante la pasada noche ha provocado subidas acusadas de temperatura en las cámaras y congeladores de decenas de supermercados de Bélgica, Luxemburgo y Suecia, inutilizando el género fresco y congelado de varias de las principales cadenas de distribución europeas.

En Bélgica y Luxemburgo, firmas como Delhaize, Carrefour Bélgica y Spar han confirmado incidencias técnicas coordinadas en al menos 60 establecimientos. La red de Delhaize ha sido la más golpeada, con unas 40 tiendas afectadas. En todas ellas, el patrón informático ha sido idéntico: una alteración del control remoto de los refrigeradores provocó que los termómetros escalaran repentinamente hasta situarse en torno a los 15 ºC, lo que obligó a retirar lotes completos de alimentos para evitar riesgos sanitarios.

De forma paralela, en Suecia, el sabotaje ha impactado en las cadenas ICA y Coop. Según portavoces de ambas compañías al diario Aftonbladet, los piratas informáticos lograron que varios congeladores quedaran fuera de servicio tras alcanzar de forma anómala hasta 50 grados. Mientras Coop ha confirmado daños en al menos seis de sus tiendas, ICA trabaja para determinar el alcance exacto en su red comercial.

Este incidente reproduce el patrón del ciberataque a gran escala sufrido en Francia a mediados de octubre, cuando unas 150 tiendas vieron alterados sus sistemas de refrigeración industrial, si bien los equipos de ciberseguridad todavía no han determinado formalmente si existe una vinculación técnica directa entre ambos episodios.