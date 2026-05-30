Cierra el aeropuerto de Múnich, el segundo más grande de Alemania, tras el avistamiento de drones

El aeropuerto de Múnich ha suspendido temporalmente sus vuelos este sábado tras un posible avistamiento de dron en las inmediaciones de las pistas.

Las operaciones en el aeropuerto de Múnich, en el sur de Alemania, han sido suspendidas temporalmente este sábado por la mañana tras detectarse un posible avistamiento de dron en las inmediaciones de las pistas, según han informado medios alemanes.

La decisión de paralizar el tráfico aéreo se tomó de forma preventiva en coordinación con el control de tráfico aéreo alemán y los responsables de seguridad del aeropuerto, que optaron por cerrar las pistas hasta esclarecer la situación.

Según un portavoz de la Policía, la medida se adoptó por motivos de seguridad mientras se evaluaba la posible presencia del dron en la zona operativa del aeropuerto.

El incidente provocó retrasos y cancelaciones en varios vuelos programados durante la mañana, aunque no todos los servicios se vieron afectados por la interrupción.

Poco después, el medio Focus Online informó de que las operaciones se habían reanudado con normalidad tras el levantamiento de las restricciones, lo que permitió la recuperación progresiva de la actividad aeroportuaria.

El aeropuerto de Múnich y las autoridades policiales no ofrecieron declaraciones adicionales de forma inmediata sobre el origen del avistamiento ni sobre posibles implicaciones del incidente.