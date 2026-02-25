Los puntos claves del discurso de Trump de Estado de la Unión

Donald Trump durante su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este martes el discurso del Estado de la Unión más largo de la historia, con una intervención de 107 minutos ante una sesión conjunta del Congreso. En plena campaña para las elecciones legislativas de noviembre, Trump utilizó el hemiciclo como escenario para reforzar su agenda política, cargar contra los demócratas y consolidar su narrativa económica y exterior.

Principales declaraciones de Trump en el Estado de la Unión

Aranceles y política económica :

Defendió su “guerra arancelaria” pese al revés del Tribunal Supremo .

Anunció un nuevo arancel global del 10 % , asegurando que no requerirá aprobación del Congreso.

Sugirió que los aranceles podrían sustituir al impuesto sobre la renta en el futuro.

Reivindicó la caída del precio de la gasolina por debajo de los 2 dólares por galón como símbolo de mejora económica.

Migración y seguridad interna :

Reafirmó que “cero inmigrantes ilegales han sido admitidos en EE. UU.” en los últimos meses.

Criticó a los estados santuario y pidió el fin del bloqueo presupuestario del Departamento de Seguridad Nacional .

Anunció una ley llamada “Salven América” para frenar la migración ilegal y prevenir fraude electoral.

Política exterior y defensa :

Sobre Irán , afirmó que nunca permitirá que el país desarrolle un arma nuclear y recordó acciones pasadas contra instalaciones nucleares.

Señaló a Venezuela como “nuevo amigo y socio”, destacando la exportación de más de 80 millones de barriles de petróleo .

Reafirmó la lucha contra el narcotráfico y destacó la muerte de Nemesio Oseguera “El Mencho” .

Economía y programas sociales :

Atribuyó a su Administración la creación de 70.000 empleos y la reducción de la inflación al nivel más bajo en cinco años.

Destacó la salida de 2,4 millones de estadounidenses de los cupones de alimentos .

Anunció planes para ofrecer 1.000 dólares al año a ciudadanos para ahorro de jubilación.

Elecciones y narrativa política :

Volvió a insinuar fraude en las elecciones de 2020 y exigió identificación de votantes.

Cargó contra los demócratas como responsables de supuestas irregularidades y bloqueos institucionales.

Reforzó su imagen de líder firme en año electoral, manteniendo un discurso confrontativo y triunfalista.

El Estado de la Unión 2026 dejó clara la estrategia de Trump: unir su base, atacar a la oposición y proyectar una imagen de fuerza económica y política a pocos meses de las elecciones de medio mandato. Su mensaje combinó gestión, advertencias a adversarios y promesas de nuevas políticas, consolidando un mitin dentro del Congreso más que un discurso institucional.