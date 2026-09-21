CNN, MSNOW y el diario Político presentan demanda contra la Trump por vetar su entrada a la Casa Blanca

Las cadenas de televisión CNN y MSNOW, junto al diario estadounidense Politico, han presentado este lunes una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump por las restricciones impuestas a varios de sus periodistas para acceder a la Casa Blanca.

En un comunicado conjunto, los tres medios han defendido que la demanda busca proteger el derecho de la prensa, amparado por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, y evitar que el Gobierno pueda decidir qué información publican o de qué asuntos informan los medios.

Los demandantes denuncian que la Casa Blanca revocó las credenciales de varios periodistas sin justificación ni aviso previo, después de expresar objeciones sobre su forma de cubrir la actualidad presidencial.

Trump acusa a los medios de difundir "noticias falsas"

Trump ha rechazado que su Administración esté atacando la libertad de prensa y ha asegurado que esta es una libertad que "atesora". En cambio, ha defendido las restricciones como una respuesta a lo que considera "noticias falsas" sobre su Gobierno.

El presidente estadounidense ha acusado a los medios de mantener una "constante difusión de noticias falsas" y ha sostenido que no deberían poder informar sobre la Casa Blanca basándose, según su versión, en "ficción y mentiras".

Los enfrentamientos se produjeron la semana pasada. En el caso de CNN, la periodista Betsy Klein no pudo acceder el sábado a la Casa Blanca y perdió su pase de prensa. También se impidió la entrada a la periodista de MSNOW Akayla Gardner y a un cámara, por lo que Gardner tuvo que cubrir la información desde el exterior.

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En cuanto a Politico, su redactor jefe, Jonathan Greenberger, denunció que la corresponsal Cheyenne Haslett intentó entrar en la Casa Blanca para realizar su trabajo, pero se le negó el acceso y se le confiscó su acreditación.

Los tres medios consideran que, si no se revierte esta situación, la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a recibir información independiente podrían verse comprometidos.