Crecen las sospechas de una huida de Bolsonaro a Estados Unidos tras negarse a entregar su pasaporte

El cerco judicial en torno a Flávio Bolsonaro ha dado un vuelco definitivo tras confirmar dirigentes de su propio espacio político su salida de Brasil con destino a Estados Unidos. Pese a que las autoridades policiales procedieron a anular de urgencia la vigencia de sus pasaportes por negarse a entregarlos a la Justicia, el diputado del Partido Liberal Mauricio Marcon ratificó en un mensaje público que el excandidato presidencial ha logrado embarcar en un vuelo para solicitar asilo político en el extranjero.

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A través de un vídeo difundido en sus redes sociales, Marcon comparó la situación del dirigente ultraderechista con la de la opositora venezolana María Corina Machado y aseguró que el senador buscará refugio en suelo estadounidense tras haber salido del país previsiblemente a través de Argentina o Venezuela. Según el parlamentario, el objetivo de Bolsonaro en Washington será denunciar la supuesta persecución política orquestada por el Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva y por el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a quien el bolsonarismo apoda de forma despectiva como «Xandão».

La confirmación por parte de sus correligionarios se produce apenas unas horas después de que expirase el ultimátum de 24 horas dictado por el juez Moraes, quien había ordenado requisar los documentos de viaje del político ante el riesgo inminente de fuga. La medida coercitiva respondía a su presunta vinculación con una trama de blanqueo de capitales a través de apuestas digitales coordinada por el letrado Willer Tomaz. Al constatar el desacato, los agentes invalidaron tanto su pasaporte ordinario como el diplomático, si bien el senador contaría con una tercera vía de movilidad mediante su pasaporte italiano.

De forma paralela a las maniobras de huida, el cerco legal sobre la campaña del dirigente conservador se ha endurecido en el STF. A instancias del magistrado Flávio Dino, la Policía Federal ha iniciado diligencias para esclarecer si la candidatura de Bolsonaro recibió fondos ilícitos procedentes del extranjero y si su equipo recurrió a la manipulación de algoritmos en plataformas digitales para amplificar sus contenidos frente a los de sus rivales electorales. Estas acusaciones se suman a la investigación abierta sobre los supuestos pagos de 134 millones de reales (unos 25 millones de euros) reclamados al financiero encarcelado Daniel Vorcaro para financiar actividades de presión política en Estados Unidos.