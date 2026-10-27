Brasil abre una investigación contra Flávio Bolsonaro por la financiación de su campaña

Apenas dos días después de las elecciones presidenciales en Brasil, en las que salió reelegido Luis Inácio Lula da Silva, el Tribunal Supremo ha ordenado una investigación contra el candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, tanto para averiguar si su campaña recibió fondos del extranjero como para determinar si hubo una manipulación del algoritmo de las redes sociales para favorecer sus contenidos.

En concreto, el alto tribunal brasileño se basa en las denuncias sobre una supuesta financiación del lobby Rockbridge Network, fundado por el actual vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, motivado por la posibilidad de obtener concesiones de explotación de recursos en caso de salir vencedor. "Es necesario —argumenta el Supremo— determinar quién pudo haber formulado dicha propuesta, a quién iba dirigida, mediante qué instrumento y en qué consistiría la supuesta contraprestación", ya que los recursos minerales pertenecen al país y "su explotación depende de una autorización o concesión otorgada en interés nacional".

En cuanto al asunto del algoritmo, el Tribunal Superior Electoral ya advirtió a Meta —la matriz de Facebook, Instagram o WhatsApp— diez días antes de las elecciones de que no podía interferir en los contenidos de ningún candidato.

En las últimas horas, ante las dudas sobre si el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro —que cumple prisión domiciliaria por un intento de golpe de estado tras las elecciones que perdió, también contra Lula, hace cuatro años— podría abandonar el país para huir de la investigación que tiene abierta por blanqueo de capitales y corrupción, la policía le ha requerido ya que entregue su pasaporte. De ello informó él mismo a través de sus redes sociales, con un video en el que criticó lo que a su entender era un movimiento "político" concebido para "intimidarle".

Si bien en esa emisión aseguró que entregaría su documentación y negó que tuviera intención de emular a su hermano Eduardo —actualmente prófugo en Estados Unidos para eludir una pena de cárcel de cuatro años—, al tiempo que aseguró que se quedaría en Brasil para orientar el trabajo de su partido desde la oposición, las fuerzas del orden estarían en estos momentos tratando de localizar su paradero.