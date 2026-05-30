Cuba y Estados Unidos mantienen sorpresiva una reunión en Guantánamo

El comandante del Southcom, Francis L. Donovan, con el general Roberto Legrá Sotolongo, primer viceministro del Jefe del Estado Mayor General, y otros altos mandos del ejército cubano

Miembros de los ejércitos de Estados Unidos y Cuba mantuvieron una reunión este viernes en Guantánamo. En la reunión estuvieron presentes el jefe del Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), el general Francis L. Donovan, y el primer viceministro del Jefe del Estado Mayor General de Cuba, Roberto Legrá Sotolongo.

Esta reunión de alto nivel se llevó a cabo en el perímetro de la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo. Fue a raíz de la visita de inspección de Donovan a la base militar estadounidense en la zona.

Sorprende esta al producirse en un clima de tensión diplomática por el embargo que Estados Unidos mantiene sobre la isla.

De acuerdo con un comunicado oficial difundido por el SOUTHCOM a través de sus redes sociales, las delegaciones militares de ambos países mantuvieron un "breve intercambio sobre cuestiones de seguridad operativa".

Durante su estancia, el general Donovan ha supervisado las instalaciones norteamericanas, llevando a cabo una "evaluación de la seguridad perimetral del enclave militar" y "coordinando estrategias de protección de fuerzas" con los comandantes locales de la base.

La comandancia estadounidense ha justificado la relevancia de la supervisión al calificar a la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo como un "centro operativo y logístico vital".

"La Estación Naval de la Bahía de Guantánamo es un centro operativo y logístico vital que respalda los esfuerzos militares de EEUU para contrarrestar las amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia en nuestro hemisferio", reza el comunicado.