Cuba se queda sin gasolina para sus aviones

Este domingo la Administración Federal de la Aviación informó que los aeropuertos cubanos se quedaron sin gasolina para aviones A1, el modelo más usado en aviones comerciales, como consecuencia del corte de suministro de petróleo desde Venezuela.

El suministro de combustible a la isla fue recortado en gran parte por la detención de Nicolas Maduro a inicios de enero por parte de Estados Unidos.

El organismo informó que el combustible para los aviones A1 estará agotado entre el 10 de febrero y 10 de marzo en nueve aeropuertos cubanos como son: los de La Habana, Varadero, Holguín, Santa Clara, Cayo Coco, Camagüey, Cienfuegos, Santiago de Cuba y Manzanillo de Cuba.

Esta situación sucede escasos días después de que, el presidente cubano, Díaz-Canel anunciara una serie de medidas para combatir el desabastecimiento de combustible tras el bloque energético impuesto desde Estados Unidos tras tomar control de Venezuela.

Por su parte, países como China han enviado un paquete financiero de unos 68 millones de euros y un cargamento alimentario de 60.000 toneladas de arroz en enero y México, por su parte, ha enviado este mismo domingo dos buques de la Armada cargados con 800 toneladas de ayuda humanitaria. A su vez, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha manifestado en las últimas semanas su deseo de negociar con Washington para enviar combustible a Cuba por motivos humanitarios, aunque su Ejecutivo no ha logrado ese objetivo hasta el momento.