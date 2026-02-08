"Estamos al borde de una crisis humanitaria”: los descendientes de españoles que esperan por la nacionalidad en Cuba intensifican sus quejas

Las quejas y mensajes de desesperación de los descendientes de españoles en Cuba se han intensificado en los últimos días, coincidiendo con el anuncio del Gobierno cubano de severos recortes energéticos y económicos para hacer frente a la presión de Estados Unidos y a una crisis que el propio presidente Miguel Díaz-Canel ha calificado de “compleja”.

Apagones prolongados, falta de combustible, escasez de alimentos y medicamentos y restricciones al transporte han agravado una situación ya límite para miles de personas que esperan desde hace meses —en algunos casos años— la tramitación de su nacionalidad española en el Consulado de España en La Habana, al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

“Necesitamos respuesta y solución lo antes posible. Ya no podemos más con la situación que estamos viviendo en Cuba, sin luz, sin agua, sin medicinas ni alimentos. Pedimos que el Consulado agilice las inscripciones cuanto antes. Necesitamos retornar ya”, reclamaba en redes sociales Irelis Magallón, una de las descendientes afectadas.

Mensajes similares se repiten a diario. “Los descendientes españoles en Cuba estamos vulnerables y al borde de una crisis humanitaria. Pedimos agilidad en las inscripciones y que el anexo 7 se tramite junto al progenitor. Es una cuestión de humanidad”, denunciaba Zorangel, mientras otros usuarios alertan de que el colapso del transporte y los apagones generalizados hacen incluso imposible desplazarse hasta La Habana para completar trámites: “Aquí no hay transporte ninguno. Deberían abrir oficinas en Camagüey, Santiago o Santa Clara. Todo está colapsado y el Consulado sigue sin inscribir expedientes de 2024”, advertía la activista CubaSaily, una de las voces más activas en la denuncia pública de los retrasos.

La regularización de inmigrantes aprobada recientemente en España también planea en el debate. “¿Por qué se da más prioridad a la inmigración irregular que a la regularización de los descendientes? Se han burlado de toda una comunidad que ha esperado durante años un derecho que nos corresponde por ley”, denunciaba otra descendiente en redes sociales.

Las quejas no son nuevas, llevan produciéndose hace años en las las redes sociales, pero el anuncio de medidas como el racionamiento de combustible,el impulso del teletrabajo y clases semipresenciales en universidades, evocando medidas del llamado Periodo Especial tras el colapso de la Unión Soviética, solo las han amplificado.

A las llamadas desesperadas de los descendientes, responde el consejero del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) Carlos A. Alonso, y presidente del Consejo de Residentes Españoles de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), al afirmar que “los descendientes de los cubanos que denostaron a España a principios del siglo XX y que se alinearon con Estados Unidos y luego con el castrismo ahora reclaman ser españoles por herencia y también la caridad de EEUU”.

“Es un derecho reconocido por ley, no caridad”, replican los descendientes, que denuncian expedientes sin tramitar desde 2024, falta de citas, retrasos en las inscripciones y la ausencia de oficinas consulares en el centro y oriente del país, lo que agrava aún más la situación ante la falta de transporte y combustible.

El Consulado de España en La Habana sigue siendo el epicentro de las crítica, aunque muchos mensajes, entre ellos reproches se dirigen al Ministerio de Exteriores, responsables políticos, institucionales, o medios como este. Consulado, que anunciaba el pasado mes de enero la ampliación a la atención para expedientes de la Ley de Memoria Democrática, con la atención a 167 personas más por semana, lo que representa un aumento del 10,62 %.