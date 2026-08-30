Delcy Rodríguez anuncia que el acuerdo petrolero con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años

Imagen de archivo de un encuentro entre Delcy Rodríguez y el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años y establece como objetivo superar una producción de 1,5 millones de barriles diarios.

Rodríguez explicó que el convenio busca impulsar la recuperación de la industria petrolera venezolana, duramente afectada en los últimos años por las sanciones. Según la mandataria, Estados Unidos aportará capital, tecnología y capacidad operativa, mientras Venezuela conservará la propiedad de sus recursos.

“Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”, aseguró Rodríguez durante un mensaje retransmitido por la televisión estatal venezolana

Más de 200.000 millones de dólares

La presidenta encargada calculó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, Venezuela podría recibir 209.335 millones de dólares gracias al convenio. Rodríguez señaló que cerca de 19 dólares de cada barril producido y vendido ingresarían directamente al país.

El proyecto contempla inicialmente el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco, una extensa zona petrolera situada en el este y centro-este de Venezuela. Estos bloques contarían con unas regalías mínimas del 16% y un impuesto sobre la renta del 34%, según los detalles ofrecidos por Caracas.

Rodríguez también avanzó que el objetivo energético del Gobierno va más allá de este acuerdo y mencionó posibles pactos con grandes compañías internacionales como Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP.

Estados Unidos tendrá un papel clave en la explotación

El anuncio se produce después de que Estados Unidos y Venezuela presentasen el viernes un acuerdo considerado histórico por ambas partes. Washington busca ampliar su presencia en el sector petrolero venezolano y, según informaciones difundidas tras el anuncio, el pacto permitiría a empresas estadounidenses tener un papel relevante en la explotación de las reservas del país.

La Administración estadounidense ha defendido el acuerdo como una oportunidad para aumentar la producción y favorecer la recuperación de la industria petrolera venezolana. El secretario de Estado, Marco Rubio, lo calificó como “una gran victoria” tanto para los estadounidenses como para los venezolanos.

El pacto también ha generado controversia por las condiciones de control sobre los recursos. Un funcionario estadounidense citado por medios del país señaló que el acuerdo incluiría una empresa conjunta privada en la que Estados Unidos controlaría el 55%, aunque Caracas insiste en que mantendrá la soberanía sobre sus reservas.

Venezuela busca recuperar su industria petrolera

Rodríguez defendió que el acuerdo responde a la necesidad de convertir las enormes reservas de crudo venezolanas en inversión y desarrollo económico. Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero su producción se ha visto fuertemente reducida por años de crisis, falta de inversión y sanciones internacionales.

La mandataria sostuvo que el objetivo es recuperar una industria estratégica y generar ingresos para el país, al tiempo que reclamó transparencia sobre las condiciones del convenio: cuánto se invierte, cuánto petróleo se produce y qué ingresos obtiene el Estado venezolano.

“Cada parte aporta aquello que puede hacer mejor”, afirmó Rodríguez, que presentó el acuerdo como un nuevo escenario de cooperación entre Caracas y Washington tras años de enfrentamiento político.