Trump anuncia un acuerdo con Venezuela para controlar 65.000 millones de barriles de petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo petrolero con Venezuela que permitirá, según ha asegurado, el control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano.

Trump ha calificado el pacto como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y sostiene que permitirá aumentar el suministro de petróleo de Estados Unidos y reducir “sustancialmente” el precio de la gasolina.

El acuerdo ha sido negociado, según el mandatario, por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, junto a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y empresas privadas.

17 campos y 100.000 millones de inversión

Rodríguez ha confirmado el acuerdo y ha explicado que contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un potencial de 65.000 millones de barriles.

La inversión privada prevista supera los 100.000 millones de dólares, mientras que Venezuela calcula que las operaciones podrían generar más de 209.000 millones en tributos para el Estado.

El pacto busca aumentar la producción petrolera mediante la entrada de operadores privados y modernizar una industria muy deteriorada tras años de falta de inversión.

Todavía quedan por concretar aspectos como las empresas participantes, el reparto de la producción, la estructura jurídica y la duración del acuerdo.

Más de una quinta parte de las reservas venezolanas

Los 65.000 millones de barriles representan más del 21% de las reservas probadas de Venezuela, estimadas en unos 303.000 millones de barriles, las mayores del mundo.

La cifra supera ampliamente las reservas probadas de Estados Unidos, que rondan los 46.000 millones de barriles. Trump asegura por ello que el acuerdo permitirá más que duplicar las reservas petroleras estadounidenses.

El anuncio se produce en pleno acercamiento entre Washington y Caracas tras la caída de Nicolás Maduro en enero. Desde entonces, Estados Unidos ha flexibilizado algunas sanciones y ha impulsado la entrada de compañías estadounidenses en el sector petrolero venezolano.

Chevron, que ya opera en Venezuela, figura entre las empresas que podrían ampliar sus inversiones, mientras otras grandes petroleras se mantienen por ahora más cautelosas.