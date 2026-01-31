Delcy Rodríguez anuncia una ley de amnistía para presos políticos en Venezuela tras más de 700 excarcelaciones

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves el impulso de una ley de amnistía general para los presos políticos, en un contexto marcado por las excarcelaciones que se han producido tras la captura del presidente Nicolás Maduro y que, según las ONG, superan ya las 700 personas liberadas.

El anuncio fue realizado durante la apertura del año judicial ante el Tribunal Supremo de Justicia y retransmitido por la televisión estatal VTV. Rodríguez explicó que la iniciativa abarcará “todo el período de violencia política desde 1999 hasta la actualidad” y encargó a la Comisión de la Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y la Paz la presentación urgente del proyecto ante la Asamblea Nacional.

Según la mandataria, la ley (que contaría con el respaldo de Maduro) busca “reparar las heridas dejadas por la confrontación política y el extremismo”, además de reencauzar la justicia y favorecer la convivencia democrática en el país.

Rodríguez apeló a los futuros beneficiarios de la amnistía y a los ya excarcelados a evitar “la venganza, la revancha y el odio”, subrayando que se trata de una oportunidad para vivir “en paz y tranquilidad, desde la pluralidad y el respeto a la ley”.

La norma excluirá a las personas condenadas o procesadas por homicidio, narcotráfico, corrupción y graves violaciones de los derechos humanos.

Consulta nacional y reforma del sistema judicial

La presidenta encargada anunció también la convocatoria de una gran consulta nacional para avanzar hacia un “nuevo sistema de justicia”, un proceso que contará con la participación de distintos cargos del Estado y que estará coordinado por la Comisión de la Revolución por la Justicia, encabezada por el ministro del Interior, Diosdado Cabello.