Trump reabre el espacio aéreo de Venezuela tras hablar con Delcy Rodríguez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que ha ordenado reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales tras una conversación con la presidenta encargada del país latinoamericano, Delcy Rodríguez.

Tras indicar que ya ha dado la orden tanto al Pentágono como al Departamento de Transporte, ha subrayado asimismo que "los ciudadanos estadounidenses muy pronto podrán viajar" al país caribeño, donde "estarán seguros". Hace apenas un par de meses, Estados Unidos desaconsejaba fervientemente desplazarse a Venezuela, ante riesgos de todo tipo para la seguridad y la salud.

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió un aviso a principios de mes para prohibir las operaciones de vuelo de aeronaves estadounidenses en el espacio aéreo venezolano. Con todo, desde que Trump decretase el cierre a finales de noviembre, aerolíneas de todo el mundo cancelaron sus desplazamientos. Los vuelos directos entre ambos países permanecen suspendidos desde 2019.