Desaparece un avión medicalizado con seis personas a bordo frente a la costa de Massachusetts

La Guardia Costera de Estados Unidos mantiene este sábado un operativo de búsqueda por aire y mar para localizar un Gulfstream G100 con seis personas a bordo que desapareció frente a la costa de Nantucket, en Massachusetts. La aeronave cubría la ruta entre Bermudas y Boston cuando los controladores aéreos perdieron el contacto con ella.

El avión había despegado durante la madrugada del aeropuerto internacional L.F. Wade, en Bermudas, con destino al aeropuerto Logan de Boston. La Administración Federal de Aviación (FAA) alertó a la Guardia Costera después de perder la comunicación con la aeronave, que posteriormente dejó de aparecer en los radares.

La zona de búsqueda se sitúa frente a Nantucket, una isla situada al sureste de Boston. La Guardia Costera ha desplegado medios aéreos y marítimos para intentar localizar el aparato y determinar qué ocurrió después de perderse el contacto. Entre los recursos movilizados figuran aeronaves y embarcaciones de distintas unidades de rescate.

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Un avión utilizado para transporte médico

El aparato desaparecido es un Gulfstream G100 con matrícula canadiense C-GRJP y estaba operado por Latitude Air Ambulance, una compañía dedicada al transporte sanitario aéreo.

Según el operador, en el avión viajaban dos pilotos, dos miembros del personal médico, un paciente y un familiar, seis personas en total. Los cuatro tripulantes son canadienses, mientras que los dos pasajeros son ciudadanos de Bermudas, según información facilitada por la compañía a medios canadienses.

La ruta del vuelo de la empresa canadiense Latitude Air Ambulance. | Flightradar 24

La aeronave había partido de Bermudas para realizar este traslado médico con destino a Boston. La compañía perdió el contacto con el vuelo cuando se aproximaba a su destino y posteriormente se puso en marcha el dispositivo de búsqueda.

La búsqueda continúa en aguas del Atlántico

La Guardia Costera ha desplegado equipos de búsqueda aéreos y de superficie en las aguas situadas frente a Nantucket. La FAA y la Guardia Costera continúan coordinando las labores mientras las autoridades tratan de localizar el avión.

Por el momento, no se ha informado oficialmente del hallazgo de la aeronave ni de sus ocupantes. La investigación sobre las circunstancias que rodearon la pérdida de contacto continúa abierta.