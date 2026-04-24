José Luis Fernández Carnicero

Palabras de ánimo

DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE

Publicado: 24 abr 2026 - 02:10
La Región

“Anímate fillo, os teus pecados sonche perdoados.”

(Mateo 9:2)

Estas palabras que lle dixo Xesús a un tollido que estaba deitado nunha cama foron motivo de burla por parte dos escribas. Acusan a Xesús de blasfemar. Isto acontecería algún tempo despois, cando o denuncian ante Pilato de querer ser igual a Deus. Pero nesta altura, o tempo de ministerio de Xesús estaba en activo. Ninguén podía paralo. Tanto é así que a fe deste home doente fai que o leven a ver ao mestre. Ao escoitar que os seus pecados son perdoados espera algo máis. A sona das milagres era moi grande e estaba moi extendida. Pero Xesús agarda as críticas para taparlle a boca aos escribas. Neste sentido quere dicerlles: moito falades de todo pero as vidas están perdidas e o voso poder é fume. Por iso afirma que sanar ao tollido é outra proba máis de que El mesmo é Deus. O tollido buscaba andar e tamén obtivo a seguridade da vida eterna. Tés ti esa seguridade?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

