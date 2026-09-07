Diez muertos y 64 heridos por una explosión de pirotecnia en el centro de México

Al menos diez personas han fallecido y otras 64 han resultado heridas tras una fuerte explosión de artefactos pirotécnicos acaecida en el municipio de Temascalcingo, en el estado de México, según la última actualización confirmada por las autoridades locales.

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El siniestro se produjo sobre las 21:30 horas del sábado (5:30 horas del domingo en la España peninsular) en un recinto aledaño a la iglesia de Santa María Canchesdá, donde se almacenaba el material de fuegos artificiales. En ese momento se registraba una gran afluencia de personas en la zona con motivo de las celebraciones patronales en honor a Nuestra Señora de la Luz.

Como consecuencia de la onda expansiva, el techo de la estructura se hundió, atrapando a las personas que se encontraban en el lugar. Ocho de las víctimas mortales fallecieron en el acto, mientras que otras dos perdieron la vida posteriormente tras ser ingresadas en el Hospital General de Atlacomulco.

Efectivos de Protección Civil de la zona, reforzados por equipos de emergencias procedentes de municipios vecinos como Atlacomulco, Acambay y El Oro, se desplazaron al lugar de los hechos para atender a los heridos y coordinar las labores de socorro.

Por su parte, la Diócesis de Atlacomulco emitió un comunicado informando de que entre las personas heridas se encuentran los sacerdotes Fernando Chávez Cruz y Javier Sánchez Montes, asegurando que ambos se encuentran fuera de peligro.