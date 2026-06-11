Dimite el ministro de Defensa británico que pedía más gasto

El ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, anunció su dimisión en medio de una disputa con el Gobierno sobre el nivel de gasto militar, al considerar que no se están destinando los recursos necesarios para garantizar la defensa del país.

Healey hizo pública la carta remitida al primer ministro, Keir Starmer, en la que critica la falta de acuerdo entre los ministerios de Defensa y Finanzas para impulsar un aumento de la inversión militar, situación que ha retrasado la aprobación del Plan de Inversión en Defensa.

En la misiva, el ya exministro sostiene que “esta nueva era de defensa requería más inversiones” y lamenta que ni Starmer ni el Tesoro hayan sido capaces de proporcionar los recursos que, a su juicio, necesita el país para hacer frente al actual contexto internacional. “No han estado dispuestos a destinar los recursos que la nación necesita para defender al país en este momento de crecientes amenazas”, afirma.

Healey argumenta que desde enero han aumentado las exigencias en materia de defensa debido a factores como el conflicto en Oriente Próximo, el liderazgo británico en misiones de la OTAN en el estrecho de Ormuz y el Ártico, el incremento de la actividad rusa contra Reino Unido y sus aliados, y la evolución de la guerra en Ucrania.

Asimismo, defendió la necesidad de un plan que permitiera responder a las demandas operativas inmediatas y avanzar hacia el compromiso adquirido en la OTAN de elevar el gasto en defensa hasta el 3,5% del PIB en 2035.

Pese a su renuncia, Healey expresó su apoyo al Ejecutivo laborista y aseguró sentirse orgulloso de los logros alcanzados en menos de dos años de gobierno, entre ellos el respaldo a Ucrania frente a la invasión rusa y el aumento de la inversión en defensa hasta el 2,5% del PIB, objetivo que, según destacó, se alcanzó antes de lo previsto.