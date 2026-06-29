Directo | Venezuela entra en las horas clave para encontrar supervivientes tras los terremotos

Venezuela afronta horas decisivas en las labores de búsqueda y rescate tras los devastadores terremotos que sacudieron el país el pasado 24 de junio. Los equipos de emergencia continúan trabajando contrarreloj entre los escombros, mientras los expertos advierten de que se está entrando en las denominadas "horas límite" para localizar a personas con vida.

Según el último balance oficial, la tragedia deja ya al menos 1.450 fallecidos y más de 3.150 heridos, entre ellos 17 ciudadanos españoles. Las autoridades mantienen desplegados a miles de efectivos en las zonas más afectadas, especialmente en el estado de La Guaira, donde se concentran los mayores daños materiales y humanos.

Continúan las labores de rescate

Los servicios de emergencia siguen centrando todos sus esfuerzos en la localización de posibles supervivientes atrapados bajo los escombros. Las próximas horas son consideradas determinantes para aumentar las posibilidades de encontrar personas con vida.

Al mismo tiempo, las autoridades han pedido a la población que siga únicamente la información difundida por los canales oficiales para evitar la propagación de rumores o datos no verificados en medio de la emergencia.

Clases suspendidas y recuperación de servicios

En paralelo a las tareas de rescate, el Gobierno venezolano ha prorrogado hasta el próximo 5 de julio la suspensión de las clases en todo el país. El Ministerio de Educación explica que la medida busca garantizar la seguridad de estudiantes y docentes mientras continúan las inspecciones estructurales y los trabajos de recuperación.

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha informado de avances en la restitución de servicios básicos e infraestructuras. Según los datos facilitados por el Ejecutivo, el suministro eléctrico en La Guaira ya se ha recuperado en un 75 %, mientras que el servicio de agua alcanza el 68 %. Además, cerca del 90 % de la red vial afectada vuelve a estar operativa, facilitando el acceso de los equipos de emergencia y la distribución de ayuda humanitaria.

Mientras continúan las labores sobre el terreno, la atención permanece centrada en la búsqueda de nuevos supervivientes, una carrera contra el tiempo que marcará las próximas horas en uno de los desastres naturales más graves de la historia reciente de Venezuela.