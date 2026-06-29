Hallan muertos a la mujer y los dos hijos del futbolista Lucas Trejo tras el terremoto en Venezuela

El futbolista Lucas Trejo, de 38 años, atraviesa uno de los momentos más duros de su vida después de que se confirmara el fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella, y de sus dos hijos, Aarón, de 7 años, y Ainhoa, de 5, tras los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles.

Los cuerpos fueron localizados entre los escombros del edificio en el que residían en la zona de Playa Grande, una de las áreas más afectadas por los seísmos. La búsqueda se prolongó durante 74 horas, en las que familiares, vecinos y equipos de rescate trabajaron sin descanso con la esperanza de encontrarlos con vida.

El club confirmó la tragedia

Fue el Club Sport Marítimo de La Guaira, equipo en el que milita el defensa argentino, el encargado de comunicar oficialmente la noticia a través de un comunicado difundido este domingo.

La entidad trasladó sus condolencias al jugador y a su entorno, lamentando el fallecimiento de sus familiares durante la catástrofe natural que ha dejado, según los balances provisionales, más de 1.400 víctimas mortales en el país sudamericano.

Un llamamiento desesperado en redes sociales

En el momento del terremoto, Trejo se encontraba concentrado con su equipo en Caracas para disputar un encuentro de la copa local frente al Deportivo Miranda. Tras conocer que el complejo residencial donde vivía su familia había colapsado, inició una búsqueda contrarreloj y lanzó un mensaje de ayuda a través de sus redes sociales.

El futbolista pidió colaboración para localizar a su esposa y a sus hijos, confiando en que hubieran conseguido salir del edificio antes del derrumbe. Sin embargo, tras varios días de búsqueda entre los restos de la construcción, se confirmó el peor desenlace.