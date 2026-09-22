El discurso de Donald Trump en la ONU, en frases: "Mientras otros han hablado de paz, yo la he logrado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intervenido este martes en la jornada inaugural del debate de alto nivel de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York. Durante su intervención, el mandatario norteamericano ha repasado las líneas maestras de su política exterior, situando la resolución de conflictos globales, la presión sobre regímenes adversarios en Latinoamérica y el incremento del poderío militar de Estados Unidos en el centro de su agenda internacional.

"Creo que este acuerdo (con Teherán) llegará después de las elecciones, porque no tiene sentido para ellos no hacerlo. Están esperando a ver qué tal me va en las 'midterm'".

"No existe mejor ejemplo de un peligro al que se permitió ganar fuerza poniendo en riesgo al mundo que el principal patrocinador del terrorismo: la República Islámica de Irán".

"Hay que aislarlos a nivel nuclear (sobre Irán). A pesar de las propuestas, el régimen continuó construyendo un gran misil y un armamento con drones que amenazaban la seguridad. También construyeron un misil capaz de alcanzar Europa, y estaban muy orgullosos de ello".

"Gracias a la puesta en marcha de la ofensiva, sus capacidades militares han desaparecido. Su economía ha desaparecido. Lo único que sigue estando es la inflación, que está destruyendo el país".

"El régimen comunista (por Cuba) está bajo la mayor presión que ha tenido nunca. Es un estado absolutamente fallido. Está fallando como nunca antes, y va a caer".

"Nuestras acciones en Venezuela son prueba de que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país echen raíces en ninguna parte del hemisferio occidental. Y, si es necesario, utilizaremos nuestro inigualable poderío militar".

"Al asumir el cargo, designé a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras y desplegué al Ejército para eliminarlos. Los cárteles son el Estado Islámico del hemisferio occidental".

Sobre sanciones a Rusia: "En honor al senador Lindsey Graham firmé una nueva y poderosa ley aprobada por el Congreso que me otorga enormes facultades arancelarias y, de ser necesario, tendré que utilizarlas".

"Estados Unidos comenzará de inmediato el proceso de despliegue militar en Groenlandia siguiendo el acuerdo alcanzado con las autoridades danesas".