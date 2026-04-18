Donald Trump: "¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España? Da mucha pena verlo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este sábado, 18 de abril, a España, un país al que "da pena ver" por unas "desastrosas cifras económicas" a pesar de que "no contribuye casi nada a la OTAN".

Trump repitió así una crítica recurrente hacia España, sobre la que lleva tiempo denunciando su falta de contribución económica a la Alianza Atlántica. En marzo, sin ir más lejos, denunció que España era el único aliado en oponerse a dedicar el 5% de su PIB al gasto en defensa.

Posteo de Donald Trump criticando España. | Truth Social

"¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España? Sus cifras económicas, a pesar de no contribuir prácticamente nada a la OTAN ni a su defensa militar, son absolutamente desastrosas. Da mucha pena verlo", expresó en su plataforma Truth Social.

Esta es una nueva crítica del presidente estadounidense al Gobierno de España quien es de los países que más oposición ha realizado ante los ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.