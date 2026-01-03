Donald Trump asegura que "Nicolás Maduro fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que el líder chavista Nicolás Maduro ha sido capturado y trasladado fuera de Venezuela, tras un ataque militar llevado a cabo por Estados Unidos.

Trump anunció que ofrecerá una rueda de prensa a las 11:00 hora local en Mar-a-Lago para brindar detalles sobre la operación y los resultados alcanzados, calificando la acción como un golpe directo al régimen venezolano.

Este es el mensaje que ha compartido:

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención! Presidente Donald J. Trump"

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre el paradero exacto de Maduro ni sobre la situación del Gobierno venezolano tras la operación.

Delcy responde

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha comparecido en una televisión venezolana: "Desconocemos el paradero de Nicolás Maduro y de la primera dama. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump una prueba de vida inmediata"

La situación en Venezuela

En la madrugada de este sábado, Caracas y zonas de Miranda, Aragua y La Guaira, en Venezuela, fueron sacudidas por explosiones, disparos y aviones sobrevolando la capital, con detonaciones en bases militares y complejos estratégicos como Fuerte Tiuna, La Carlota y el aeropuerto de Higuerote.

Maduro declaró estado de emergencia y movilización general, calificando los ataques como una agresión militar para apoderarse de recursos estratégicos y quebrar la independencia del país. Venezuela presentó denuncias ante la ONU, la CELAC y el Movimiento de Países No Alineados, reservándose el derecho a la legítima defensa.

La embajada de EEUU en Venezuela alertó a sus ciudadanos de no viajar al país, resguardarse y mantener comunicación con familiares fuera del territorio, señalando que no puede brindar servicios de emergencia.