Dos muertos más en un nuevo bombardeo de EEUU en aguas del Pacífico

Un nuevo bombardeo de Estados Unidos contra una embarcación en aguas del Pacífico oriental se ha saldado este viernes con la muerte de al menos dos personas, que han sido tildadas por el Ejército y la Inteligencia estadounidense de "narcoterroristas".

"El 24 de abril, por orden del comandante de Southcom, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta `Lanza del Sur` llevó a cabo un golpe cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Dos narco-terroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción", ha indicado el propio Comando Sur del Ejército estadounidense en un mensaje publicado en redes sociales.

Durante esta maniobra, aclara la nota castrense, no se han registrado bajas en las fuerzas militares estadounidenses, que suman dos víctimas mortales a las más de 180 muertes que esta campaña militar norteamericana se ha cobrado a ambas orillas de las Américas desde que la Administración de Donald Trump comenzara con estos bombardeos contra supuestas narcolanchas a finales de verano de 2025.

Estos bombardeos inicialmente se presentaron como una de las vertientes de la presión estadounidense contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela --al que también acusaban de "narcoterrorista"-- desde Washington; sin embargo, los ataques no se detuvieron una vez capturado Maduro por las fuerzas norteamericanas en enero de 2026.