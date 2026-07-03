Vídeo | Hernán Gil, salvado en Venezuela ocho días después y bajo 140 toneladas de escombros

Tras permanecer atrapado durante ocho días bajo los escombros provocados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la costa venezolana el 24 de junio, Hernán Gil ha sido rescatado en Catia La Mar, estado La Guaira, en un operativo que movilizó a especialistas nacionales e internacionales y se convirtió en uno de los principales símbolos de esperanza en medio de la tragedia.

El vigilante quedó sepultado en la garita de seguridad del edificio donde trabajaba cuando la estructura colapsó. Según la Cruz Roja, permanecía en un paso subterráneo protegido por la caseta, sobre la que descansaban unas 140 toneladas de escombros. Esa pequeña construcción actuó como un escudo que le permitió sobrevivir durante más de una semana, de acuerdo con voluntarios de la Cruz Roja venezolana.

Las labores de rescate comenzaron el lunes y los equipos debieron remover 140 toneladas de escombros

Las labores de rescate comenzaron el lunes a las 10,00 hora local, aunque el primer contacto con Gil se pudo establecer el domingo. Desde entonces, los equipos mantuvieron comunicación constante con él, suministrándole agua, medicamentos y apoyo mientras avanzaban cuidadosamente entre los restos del edificio para evitar nuevos derrumbes. En la operación participaron alrededor de un centenar de rescatistas procedentes de Venezuela, Chile, Estados Unidos, Portugal, Costa Rica y El Salvador. La coordinación internacional permitió combinar unidades caninas, especialistas en búsqueda urbana y personal médico para mantener con vida al vigilante hasta lograr su extracción.

Despliegue internacional

La emoción marcó el desenlace del operativo. Hernán Gil ha salido en una camilla entre abrazos y aplausos de los rescatistas, antes de ser trasladado en ambulancia hacia Caracas donde recibiría atención médica especializada. Durante toda la emergencia, su esposa, Gusbimar González, permaneció frente al edificio derrumbado esperando noticias desde el día siguiente a los terremotos.

El rescate se ha producido en medio de un amplio despliegue internacional para atender las consecuencias del desastre. Más de 3.300 rescatistas de 27 países trabajan actualmente en las zonas afectadas, coordinados con las autoridades venezolanas y organismos internacionales. Además, delegaciones extranjeras instalaron hospitales de campaña en La Guaira para reforzar la atención sanitaria a los miles de heridos.

En ese contexto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó los hospitales de campaña instalados por la Cruz Roja Internacional y equipos enviados por Estados Unidos, Francia, Perú, Alemania y Jordania. Durante el recorrido agradeció el apoyo y destacó las capacidades técnicas desplegadas para atender la emergencia y posteriormente encabezó una reunión con los organismos de seguridad para evaluar el avance de las operaciones de rescate, la logística en las zonas más afectadas y las labores de remoción de escombros.

Las autoridades venezolanas informaron que hasta el momento 6.461 personas son las rescatadas, mientras el balance oficial asciende a cerca de 2.300 fallecidos y más de 11.200 heridos. El Gobierno también decretó siete días de duelo nacional en memoria de las víctimas. Portugal, por su parte, declaró el 5 de julio como día de luto nacional tras confirmar la muerte de 75 ciudadanos portugueses o luso-descendientes y mantener la búsqueda de decenas de desaparecidos. Mientras continúan las tareas de localización de supervivientes, el rescate de Hernán Gil representa uno de los episodios más esperanzadores de una emergencia que aún mantiene movilizados a miles de socorristas.