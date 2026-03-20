Una flotilla española partirá hacia Cuba con ayuda en mayo

El director de Open Arms, Oscar Camps, presentó en Madrid, escoltado por parlamentarios de Podemos, Sumar y Bildu, una flotilla de ayuda humanitaria a Cuba que partirá de Barcelona y que llevará generadores fotovoltaicos a la isla para ayudar a su población frente al bloqueo impulsado por la administración estadounidense de Donald Trump.

El también fundador de la ONG presentó “Rumbo a Cuba” en una convocatoria de prensa en la puerta del Congreso de los Diputados junto a un miembro de la cooperativa Ecoo Revolición Solar, José Vicente Barcia, que gestiona los generadores, y la periodista Teresa Aranguren.

Al acto asistieron el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago; la secretaria internacional de Podemos, María Teresa Pérez, y las diputadas “moradas” Martina Velarde y Noemí Santana; el senador de Bildu Mario Zubiaga; y el exeurodiputado de Podemos Miguel Urbán; entre otros representantes políticos.

La misión tiene como objetivo llevar generadores de energía fotovoltáica a la isla para “garantizar que como mínimo el Departamento de Cuidados Intensivos de un hospital pediátrico pueda atender a los neonatos”, según afirmó Camps.

El Gobierno de Brasil anunció el miércoles que enviará unas 20.800 toneladas de alimentos a Cuba para hacer frente a la crisis

La flotilla partirá desde Barcelona y tendrá carácter “testimonial”, con paradas en puntos de la costa mediterránea y Canarias “para poder hacer actos con el fin de sensibilizar y de recaudar fondos para financiar esta iniciativa”. Pero buena parte del material humanitario -generadores incluidos- saldrá de algún país más próximo al destino, probablemente México, para que así la travesía del equipo técnico sea más corta y consecuentemente más barata y segura.

Invitación a participar

De esta manera, las organizaciones invitan a políticos y demás personas a participar en esta nueva flotilla rumbo a Cuba, un día después de la presentación de la expedición de la Internacional Progresista que llegará mañana.

En ese sentido, el diputado de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, viajó ayer hacia Cuba para integrarse en una flotilla de solidaridad con el país caribeño.

El Gobierno de Brasil anunció el miércoles que enviará unas 20.800 toneladas de alimentos a Cuba en aras de ayudar a la isla a hacer frente a la crisis derivada del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos y ante la escasez de hidrocarburos que experimenta el país caribeño tras la intervención militar estadounidense en Venezuela, que suministraba crudo a La Habana. El envío incluye 20.000 toneladas de arroz con cáscara, 150 toneladas de frijoles negros, 150 de arroz pulido y 500 de leche en polvo.