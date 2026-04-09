España reabre su Embajada en Irán para apoyar "los esfuerzos de paz"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este jueves la reapertura de la Embajada de España en Irán con el objetivo de respaldar los esfuerzos diplomáticos en favor de la paz en Oriente Próximo.

Albares ha explicado que ha dado instrucciones al embajador en Teherán, Antonio Sánchez-Benedito Gaspar, para que regrese a la capital iraní y retome su actividad al frente de la legación diplomática.

Apoyo a la vía diplomática

La decisión se produce en el contexto del alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán, un periodo que el Gobierno español considera clave para avanzar en la desescalada del conflicto. “Nos sumamos desde todos los vectores que podamos, incluida la capital de Irán, a ese esfuerzo por la paz”, ha señalado Albares.

España había cerrado temporalmente su embajada a principios de marzo y evacuado a su personal diplomático debido al aumento de la tensión tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Pese a la tregua entre Washington y Teherán, la situación en la región sigue siendo frágil. Los ataques israelíes en Líbano continúan e incluso se han intensificado en las últimas horas, lo que mantiene la incertidumbre sobre la evolución del conflicto.