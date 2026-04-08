La UE, España y otros 7 países piden una “solución definitiva” a la guerra en Irán

La Unión Europea y ocho países, entre ellos España, Reino Unido o Canadá, celebraron el alto el fuego de dos semanas acordado ayer entre Estados Unidos e Irán, y pidieron que las negociaciones se centren ahora en encontrar “una solución rápida y definitiva” a la guerra en Oriente Próximo para evitar “una grave crisis energética mundial”.

En un comunicado conjunto en el que también se agradece a Pakistán “y a todos los socios involucrados” por ayudar en la consecución del acuerdo entre Washington y Teherán, los firmantes reivindicaron también garantizar la seguridad de la población civil de Irán y garantizar la seguridad en la región, implementando el alto el fuego también en Líbano.

“Celebramos el alto el fuego de dos semanas que ha concluido hoy entre Estados Unidos e Irán. Agradecemos a Pakistán y a todos los socios involucrados por facilitar este importante acuerdo. El objetivo ahora debe ser negociar una solución rápida y definitiva a la guerra en los próximos días. Esto solo se puede lograr por la vía diplomática”, se lee en la misiva.

Firmantes

Entre los firmantes está la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; y los primeros ministros de Canadá, Mark Carney; Italia, Giorgia Meloni; Reino Unido, Keir Starmer; Países Bajos, Rob Jetten y Dinamarca, Mette Frederiksen.

Todos ellos coincidieron en la necesidad de avanzar “con rapidez hacia una solución negociada sustancial”, ya que en su opinión “será crucial” para proteger a la población civil de Irán y garantizar la seguridad en la región. “Puede evitar una grave crisis energética mundial”, añadieron.

Coincidieron en la necesidad de avanzar para proteger a la población civil de Irán y garantizar la seguridad en la región

También recalcaron su respaldo a “estos esfuerzos diplomáticos”, y detallaron que mantienen “un contacto estrecho” con Estados Unidos y otros socios, toda vez que se mostraron dispuestos a contribuir a garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

En la madrugada de ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ha aceptado “suspender los ataques” contra Irán por un periodo de dos semanas, tras lo que Teherán subrayó que durante dos semanas será posible el paso “seguro” por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque “mediante la coordinación” con el Ejército del país asiático.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó que el acuerdo por el que Washington ha aceptado suspender sus ataques contra Irán durante dos semanas incluye a “sus aliados” y es un “alto el fuego inmediato”.