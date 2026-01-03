Maduro acusa a Estados Unidos de una “gravísima agresión militar” a Venezuela tras los bombardeos en Caracas

El Gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, ha acusado este sábado directamente a Estados Unidos de los bombardeos registrados en Caracas y en otros puntos del país, denunciando una “gravísima agresión militar” contra localidades civiles y militares de la capital y de los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

En un comunicado oficial, el Ejecutivo venezolano asegura que los ataques constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, en especial de los principios de soberanía, igualdad jurídica de los Estados y prohibición del uso de la fuerza. Según el texto, esta agresión amenaza la paz y la estabilidad internacional, particularmente en América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas.

“El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación”, sostiene el comunicado, en el que el Gobierno afirma que dichos intentos “fracasarán como todos los anteriores”.

El Ejecutivo venezolano enmarca los hechos en lo que define como un intento de imponer una guerra colonial y forzar un cambio de régimen, en alianza con lo que califica como “oligarquía fascista”. En este sentido, recuerda episodios históricos como el bombardeo de las costas venezolanas en 1902 y apela al legado de Simón Bolívar y otros próceres de la independencia para justificar la respuesta del país.