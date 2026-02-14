Estados Unidos destruye otra lancha en el Caribe y deja tres muertos

El Ejército de Estados Unidos informó la madrugada de este sábado sobre un nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que,supuestamente, transportaba drogas.

En el ataque, que el ejército de Estados Unidos describió como letal y cinético,han fallecido tres personas. Por su parte las fuerzas armadas estadounidenses no han sufrido bajas y advierten que la embarcación estaba operada por organizaciones terroristas designadas.

"La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas murieron durante esta acción. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida", ha anunciado el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses en redes sociales.

Este nuevo ataque forma parte de la denominada operación `Lanza del Sur`, iniciada por Washington en septiembre del pasado año, que ha causado la muerte de más de un centenar de personas y que se encuentra envuelta de polémica por no respetar los Derechos Humanos, según ha indicado la ONU.