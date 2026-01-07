Estados Unidos intercepta un petrolero ruso acusado de pertenecer a la flota fantasma

Estados Unidos confirmó que el petrolero ruso "Bella 1" fue interceptado este miércoles en aguas del Atlántico Norte, después de dos semanas de persecución. El petrolero renombrado recientemente como "Marinera" estaba acusado de violar las sanciones estadounidenses al formar parte de la supuesta “flota fantasma”, con estas embaraciones Moscú y otros países sancionados buscaban eludir las restricciones impuestas al sector energético venezolano.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, celebró la operación asegurando que “el bloqueo al petróleo venezolano sancionado e ilícito continúa plenamente vigente en todas las partes del mundo”, según publicó en un mensaje en redes sociales.

El Departamento de Justicia, en coordinación con el Departamento de Defensa, ordenó la intervención del buque, una acción corroborada posteriormente por el Mando Europeo del Ejército estadounidense. En la operación participó la fragata "USS Munro" de la Guardia Costera, encargada de las maniobras de rastreo y seguimiento tras la orden emitida por un tribunal federal.

Horas antes, varios medios estadounidenses habían informado de que el petrolero ruso navegaba escoltado por unidades navales enviadas por Moscú. El episodio aumenta la tensión entre Washington y Moscú, ocurrida cuando el buque intentaba acceder a puertos venezolanos en contra del bloqueo que Estados Unidos mantiene sobre el crudo procedente de Caracas.