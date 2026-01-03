Vídeo | Varias explosiones sacuden Caracas en plena ola de tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Varias explosiones han sacudido la madrugada de este sábado la capital de Venezuela, Caracas, según informa la agencia Bloomberg citando a residentes de distintos puntos de la ciudad. De acuerdo con estos testimonios, también se han escuchado disparos y se han observado aviones sobrevolando la capital, sin que por el momento se hayan facilitado detalles oficiales sobre el origen de los hechos ni sobre posibles víctimas.

Bloomberg señala que la situación continúa siendo confusa y que no hay información confirmada por parte de las autoridades venezolanas, mientras crece la inquietud entre la población por la intensidad de los ruidos y la actividad aérea registrada durante la noche.

Ante la situación, el Gobierno ha ordenado el despliegue inmediato del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los órganos de dirección para la defensa en todos los estados y municipios. Asimismo, Maduro ha firmado un decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, con el objetivo —según el Ejecutivo— de proteger a la población, garantizar el funcionamiento de las instituciones y preparar al país para una respuesta armada.

Los hechos se producen en un momento de máxima tensión diplomática y militar entre Venezuela y Estados Unidos. En las últimas semanas, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado el despliegue de buques de combate frente a las costas venezolanas, la incautación de petroleros que partían de puertos del país sudamericano y ha lanzado amenazas explícitas de ataques contra territorio venezolano.