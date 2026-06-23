Estados Unidos e Irán progresan hacia el acuerdo y rebajan tensiones

Estados Unidos e Irán siguen dando pasos hacia una desescalada del conflicto abierto tras la ofensiva militar lanzada por Washington e Israel el pasado 28 de febrero contra territorio iraní. Las negociaciones técnicas celebradas en Suiza durante los últimos días han permitido fijar un marco de diálogo que ambas partes consideran clave para estabilizar la región y evitar una nueva crisis en el estrecho de Ormuz.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtió este martes de que el éxito de las conversaciones dependerá del cumplimiento íntegro de los compromisos alcanzados. Según afirmó, la eficacia del proceso se medirá por la aplicación práctica de las obligaciones asumidas y no por declaraciones políticas que se aparten de lo acordado.

Sus palabras llegan en un momento especialmente delicado. La guerra iniciada a finales de febrero provocó ataques estadounidenses e israelíes contra objetivos iraníes, una fuerte tensión regional y restricciones al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del planeta y paso obligado para buena parte de las exportaciones mundiales de petróleo.

Las conversaciones han permitido crear cuatro grupos de trabajo destinados a abordar los principales asuntos pendientes: el levantamiento de sanciones, la cuestión nuclear, la reconstrucción económica y los mecanismos de supervisión y aplicación de los futuros acuerdos.

El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Qaribabadi, confirmó además la creación de un canal específico para abordar el tránsito marítimo por Ormuz y una unidad de prevención de conflictos en Líbano, con la participación de Qatar y Pakistán como países mediadores.

Compromiso sin confirmar

Paralelamente, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Teherán ha aceptado someterse a inspecciones nucleares de alto nivel durante un periodo prolongado, una afirmación que las autoridades iraníes no han confirmado de manera explícita. Trump sostuvo que este compromiso resulta imprescindible para mantener las negociaciones abiertas y afirmó que, gracias a las concesiones realizadas por Irán, considera “altamente improbable” la necesidad de volver a imponer un bloqueo en Ormuz. E indicó que los buques desplegados en la zona permanecerán en sus posiciones por si fuera necesario reactivar las medidas de presión, aunque insistió en que la situación actual apunta hacia una reducción de las tensiones.

Washington también anunció una flexibilización parcial de algunas sanciones económicas. Según Trump, los fondos desbloqueados permanecerán bajo supervisión estadounidense y estarán destinados exclusivamente a la compra de alimentos y productos médicos.

La cuestión del estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los principales puntos de negociación. Durante los últimos meses, Irán ha defendido que la gestión del paso estratégico debe recaer en Teherán y Omán, los dos países ribereños.