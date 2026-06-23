Irán confirma que el estrecho de Ormuz está "completamente abierto"

El embajador de Irán ante Naciones Unidas, Ali Bahreini, ha confirmado que el estrecho de Ormuz está "completamente abierto" para las embarcaciones comerciales, lo que implica que Teherán está cumpliendo lo establecido en el memorando pactado con Washington en aras de alcanzar un acuerdo de paz en los próximos sesenta días.

De hecho, el diplomático ha precisado que los barcos no tendrán que hacer ningún tipo de pago para utilizar esta vía marítima durante ese plazo inicial de dos meses, un tiempo durante el cual Irán y Estados Unidos seguirán negociando para definir el estatus definitivo de esa arteria comercial junto con otras cuestiones.

Una de ellas es el programa nuclear iraní. Después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, firmase una orden para levantar las sanciones sobre el petróleo de Irán durante dos meses para corresponder la decisión de la república islámica de mantener "un tránsito libre y abierto" en el estrecho de Ormuz y de permitir la entrada de inspectores del Organismo Internacional para la Energía Atómica para verificar sus instalaciones nucleares, hoy el gobierno del país asiático se ha alejado de esa versión.

El portavoz del ministerio de Exteriores ha sostenido que no está estipulada la visita de ese organismo a las instalaciones que resultaron dañadas durante la guerra. En todo caso, como miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear y como país "comprometido" con los acuerdos de salvaguarda, Irán mantendrá los "procedimientos habituales", ha agregado.

Grupos de trabajo

Atendiendo a esos flecos que habrán de resolverse en las próximas semanas, los negociadores estadounidenses e iraníes han acordado, durante las conversaciones técnicas de Suiza, crear cuatro grupos de trabajo.

Según ha apuntado el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Qaribabadi, estas mesas se centran en el fin de las sanciones, las cuestiones nucleares, la reconstrucción económica del país centroasiático y los mecanismos de supervisión del cumplimiento del acuerdo.

Asimismo, el paso a través de Ormuz requiere "un punto de contacto" diferente, como también la situación de Líbano, que sigue siendo escenario de brutales ataques por parte de Israel a pesar de que el acuerdo de alto el fuego afecta a todos los frentes.