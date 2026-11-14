Estados Unidos reabre su espacio aéreo tras cuatro horas sin vuelos por un fallo informático

El secretario de Transportes, Sean Duffy, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ha levantado este sábado la suspensión de vuelos en todo el país después de cuatro horas de paralización que provocaron miles de retrasos y cancelaciones. El incidente se debió a un fallo en los sistemas de telecomunicaciones utilizados para controlar el tráfico aéreo, según las primeras explicaciones del Gobierno estadounidense.

El secretario de Transportes, Sean Duffy, ha confirmado la recuperación de las operaciones durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. "En estos momentos hemos abierto el espacio aéreo. Tenemos nuestros centros y nuestras torres de control de tráfico aéreo operativas", ha anunciado.

La interrupción obligó a activar los protocolos de seguridad cuando más de 3.500 aviones se encontraban en pleno vuelo, aunque las autoridades han asegurado que ningún pasajero estuvo en peligro.

¿Qué provocó la paralización de los vuelos en Estados Unidos?

El Gobierno estadounidense atribuye el incidente a una sobrecarga de datos en los antiguos sistemas de telecomunicaciones que utiliza la FAA. Según Duffy, los equipos sufrieron fallos que afectaron a las comunicaciones y a la estabilidad de los radares, lo que llevó a suspender los despegues de forma preventiva.

"Es un sistema antiguo que ha colapsado. Se ha bloqueado en todas partes. Se ha sobrecargado", ha explicado el secretario de Transportes.

Los técnicos consiguieron restablecer el funcionamiento mediante ajustes que redujeron la sobrecarga de los sistemas. Duffy ha señalado que ninguno de los equipos recientemente instalados presentó fallos, por lo que el problema se concentraría en las infraestructuras más antiguas.

Más de 3.500 aviones estaban en el aire

Cuando se ordenó la suspensión de vuelos, más de 3.500 aeronaves sobrevolaban Estados Unidos. Los controladores aplicaron los procedimientos de seguridad para facilitar su aterrizaje de manera ordenada.

Según el responsable de Transportes, durante el operativo se consiguió reducir progresivamente el número de aviones en vuelo hasta situarlo por debajo de 400, mientras el resto se dirigía a los aeropuertos para aterrizar.

"Quiero que la gente vuele con seguridad. Si se pierden un vuelo, un partido de béisbol o una boda, me importa que lleguen a su destino sin ningún daño", ha afirmado Duffy, que ha defendido la decisión de paralizar las operaciones.

El Gobierno descarta indicios de un ciberataque

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha explicado que por el momento no existen indicios de que el fallo haya sido provocado por un ataque informático, aunque la investigación continúa abierta.

"No hay indicios de actividad sospechosa. No hemos encontrado rastros ni identificaciones de personas que hayan accedido al sistema. Al parecer, todo fue un proceso automatizado", ha señalado.

Mullin ha respaldado la necesidad de realizar una revisión completa de los sistemas tecnológicos de control aéreo para evitar nuevos incidentes.

Estados Unidos pide 50.000 millones para modernizar el control aéreo

Tras el incidente, Duffy ha reclamado al Congreso estadounidense una inversión de 50.000 millones de dólares para renovar las infraestructuras de control del tráfico aéreo.

El secretario ha recordado que la Administración Trump ya había conseguido una financiación inicial de 12.500 millones de dólares, aunque considera que esa cantidad resulta insuficiente para completar la modernización.

Según ha defendido, la renovación debe abordarse al margen de las diferencias políticas, al tratarse de una cuestión esencial para la seguridad aérea.

Con la reapertura del espacio aéreo, los aeropuertos estadounidenses recuperan progresivamente sus operaciones, aunque la suspensión de cuatro horas ha dejado importantes alteraciones en la programación de vuelos.