EEUU desembarca en Irlanda con la compra de una empresa con más de 3.600 viviendas en alquiler

Beacon South Quarter, en Sandyford, al sur de Dublín, donde Irish Residential Properties tiene más de 200 viviendas

Con más de 3.600 viviendas en Dublín destinadas al alquiler, de las cuales apenas una veintena están vacías, una de las mayores inmobiliarias de alquiler de Irlanda ha atraído el interés del capital estadounidense. La gestora Barings pretende comprar Irish Residential Properties en una operación que valora las acciones de la cotizada irlandesa en 731 millones de euros y que ya ha recibido el visto bueno de su consejo de administración.

Sin embargo, el proceso ha sido largo. Para lograr la aceptación ha tenido que subir su oferta hasta cinco veces, pasando del planteamiento inicial de 1,22 euros a 1,386; lo que supone una prima del 30,8% sobre el cierre bursátil anterior al inicio del periodo de oferta.

Pendiente del respaldo de los accionistas y de la aprobación de las autoridades, se prevé que la operación pueda completarse en el primer trimestre del año que viene. A partir de ahí, la inmobiliaria seguiría gestionando su cartera de viviendas de alquiler como empresa separada, aunque la gestora estadounidense prevé facilitarle financiación para invertir en los próximos años.

Precedentes

Este tipo de operación tiene un precedente en España.

En 2018, la también estadounidense Blackstone tomó el control de Testa Residencial, con más de 10.600 viviendas de alquiler, tras valorar esta compañía en unos 1.900 millones de euros.

Sin embargo, mientras en el caso de Irlanda la compra abarca el 100% del capital, en el español se limitó al 81% de las acciones.