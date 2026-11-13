Europa formará parte de las conversaciones sobre Ucrania

Los enviados de EEUU Steve Witkoff y Jared Kushner aterrizaron ayer en Moscú para mantener un encuentro con el presidente ruso, Vladimir Putin, centrado en explorar posibles avances hacia una solución del conflicto en Ucrania tras la reanudación de las conversaciones trilaterales en Emiratos Árabes Unidos. El encuentro sirvió para tratar cuestiones relacionadas con el fin de las hostilidades. Por su parte, Kushner avanzó que tanto él como Witkoff trasladaron al presidente ruso los asuntos abordados durante las conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos celebradas en Abu Dabi el martes y miércoles.

Antes de su llegada a la capital rusa, Witkoff manifestó su confianza en que estas reuniones hayan permitido avanzar hacia un entendimiento. “Espero que sí”, respondió al ser preguntado por si los contactos habían acercado una salida diplomática a la guerra. También el negociador ruso Vladimir Medinski se pronunció la víspera sobre las perspectivas de paz, considerando que las partes podrían estar más cerca de alcanzarla. “Creo que sí”, señaló, aunque advirtió de que el resultado dependerá de la implicación de todos los actores, especialmente de Ucrania, Estados Unidos y Europa.

Las delegaciones de Ucrania y Rusia retomaron los contactos en Emiratos Árabes Unidos con la mediación de Estados Unidos tras nueve meses de estancamiento en las negociaciones. Como resultado principal las partes pactaron un intercambio de prisioneros a gran escala. El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, también adelantó que Europa participará en la próxima ronda de diálogos sobre Ucrania, una demanda en la que vienen insistiendo tanto Kiev como otros varios líderes europeos en los últimos tiempos en base a la seguridad del continente una vez se firme la paz. El Kremlin informó que las conversaciones entre el presidente ruso Vladímir Putin y los enviados estadounidenses resultaron “constructivas” y “productivas”, y aseveró que los emisarios de Washington respaldaron la propuesta de Putin de realizar una misión humanitaria conjunta en la ciudad de Kostiantynivka, en el este de Ucrania.

Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, señaló que Putin comenzará a abordar la situación en Ucrania con el presidente estadounidense Donald Trump durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebrará en China a finales de este mes; asimismo, indicó que proseguirán las conversaciones directas de paz con Ucrania. Ushakov afirmó que Rusia dejó claro a los enviados estadounidenses que la OTAN no puede seguir expandiéndose, y expresó su esperanza de que Europa apoye las deliberaciones sobre una nueva arquitectura de seguridad europea.